رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 08:15 مساءً - تنطلق اليوم صافرة البداية لمباراة مرتقبة تجمع بين منتخبي مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية على ملعب ابن بطوطة في طنجة بالمغرب، حيث ينتظر الجماهير من كل مكان نتيجة ذلك اللقاء الحاسم الذي سيكون مليئًا بالإثارة والنديّة، وفي الفقرات التالية نوافيكم بتفاصيل البث المباشر لمباراة مصر والسنغال.

قام الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام حسن بتفقد أرضية ملعب ابن بطوطة رغبةً في إتمام الاستعدادات النهائية للمباراة التي تأتي في نصف نهائي البطولة، والاطمئنان على الجاهزية المثالية؛ نظرًا لأهمية تلك المباراة التي ستُحدد من سيكون المؤهل إلى نهائي البطولة القارية.

خاصة وأن منتخب مصر يحمل طموحات كبيرة في الوصول إلى اللقب القاري، ويأمل في تحقيق الفوز الـ 65 في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

كيفية مشاهدة مباراة مصر والسنغال اليوم

إن أردت الحصول على متابعة ممتعة للقاء مصر والسنغال اليوم سيكون بإمكانك ذلك من خلال شبكة قنوات بي إن سبورت، حيث أتاحت بث المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 1 ماكس، والتي توفرها بجودة عالية دون تقطيع.

على أن هناك قناة أخرى معنيّة بنقل أحداث المباراة وهي القناة الجزائرية الأرضية، أما عن التعليق فتم إسناده إلى المعلق الرياضي المعروف "علي محمد علي".

موعد مباراة مصر والسنغال في كل البلدان

بتوقيت القاهرة: ستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً.

بتوقيت ليبيا: ستكون في تمام الساعة السابعة مساءً.

بتوقيت المملكة العربية السعودية: ينتظرها الجمهور في تمام الساعة الثامنة مساءً.

بتوقيت الإمارات: تكون في تمام الساعة التاسعة مساءً.

دول المغرب العربي: تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً.

من هو حكم مباراة مصر والسنغال اليوم؟