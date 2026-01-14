إعلان رسمي قبل القمة.. تغيير تشكيل السنغال أمام مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 08:15 مساءً - استقر باب ثياو المدير الفني لمنتخب السنغال على ملامح التشكيل الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية في اللقاء المقرر إقامته على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره السنغالي في مواجهة قوية لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية بعدما نجح الفراعنة في بلوغ نصف النهائي عقب فوز مثير على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، بينما جاء تأهل “أسود التيرانجا” بعد تخطي منتخب مالي بهدف دون مقابل.

تغيير وحيد في تشكيل السنغال

وكشفت تقارير صحفية سنغالية أن باب ثياو ينوي إجراء تعديل واحد فقط على التشكيل الذي خاض مواجهة مالي في الدور ربع النهائي، حيث قرر الدفع بالمهاجم نيكولاس جاكسون في الخط الأمامي، بدلًا من حبيب ديالو، لقيادة هجوم المنتخب في اللقاء المرتقب، ويأتي هذا التغيير في إطار بحث الجهاز الفني عن حلول هجومية أكثر فاعلية أمام الدفاع المصري، مع الحفاظ على الاستقرار الفني لبقية الخطوط.

تشكيل السنغال المتوقع أمام منتخب مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: كريبان دياتا – كاليدو كوليبالي – موسى نياخات – ماليك ضيوف

خط الوسط: إدريسا جانا جايي – باب جايي – حبيب ديارا

خط الهجوم: ساديو ماني – نيكولاس جاكسون – إيلمان ندياي

وتترقب الجماهير مواجهة من العيار الثقيل بين المنتخبين في ظل امتلاك كل طرف عناصر قادرة على حسم اللقاء، ما يجعل الصراع مفتوحًا على جميع الاحتمالات حتى صافرة النهاية.