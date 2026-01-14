صلاح ومرموش معاً؟ إليك مفاجآت تشكيل مصر ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 08:15 مساءً - يترقب عشاق الفراعنة مواجهة مصيرية اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، حيث يلتقي منتخب مصر بنظيره السنغالي على ملعب ابن بطوطة بطنجة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن يتم عرض المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1 مع استديو تحليلي يضم نخبة من المحللين.

تشكيل مصر ضد السنغال

استقر حسام حسن المدير الفني على الدفع بنفس التشكيل الذي نجح في تجاوز كوت ديفوار، مع الثقة الكبيرة في إمام عاشور لقيادة خط الوسط، حيث يبدأ الفريق بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، وخط دفاع يضم محمد هاني وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأحمد فتوح، بينما يشكل حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور محور الوسط، ويقود الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش.

ويذكر أن تأتي هذه المواجهة بعد تاريخ صعب بين المنتخبين، حيث فازت السنغال في آخر لقاء رسمي بتصفيات كأس العالم بنتيجة 1-0 ثم تأهلت بركلات الترجيح، فقد يسعى الفراعنة لقطع هذا السجل ومواصلة مشوارهم القوي في البطولة.

مع العلم أن مصر بدأت مشوارها في المجموعة بصدارة تضم زيمبابوي وأنجولا وجنوب أفريقيا بسبع نقاط من انتصارين وتعادل، ثم تغلبت على بنين في دور الـ16 بثلاثية مقابل هدف، وفي ربع النهائي انتصرت على كوت ديفوار بثلاثية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

وسوف يعول حسام حسن على روح الفريق العالية والأداء الجماعي لتخطي السنغال، خاصة مع تألق إمام عاشور في الدور الدفاعي والهجومي أمام كوت ديفوار، بينما يمثل محمد صلاح الورقة الرابحة في الهجوم، ويسعى لقيادة المنتخب إلى النهائي وتعزيز فرص الفوز باللقب بعد سنوات من الانتظار.