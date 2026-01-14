رئيس الوزراء العراقي.. من هو محمد شياع السوداني؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 08:15 مساءً - أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التنازل في الانتخابات البرلمانية للفائز الثاني نوري المالكي، وكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة.

ولد محمد شياع السوداني في بغداد عام 1970، حصل على البكالوريوس من كلية الزراعة بجامعة بغداد عام 1992.

وواصل تعليمه وحصل على الماجستير في إدارة المشاريع عام 1997.

تتدرج محمد شياع السوداني في المناصب القيادية البارزة في العراق، منها: عضو بمجلس محافظة ميسان عام 2005.

وفي 2009، عين السوداني محافظًا لميسان، وكذلك عين عضو في مجلس النواب لثلاث دورات متتالية أعوام 2014 و2018 و2021.

وبعد تشكيل حكومة نوري المالكي الثانية في ديسمبر 2010، كلف محمد شياع السوداني بمهام وزير حقوق الإنسان، ثم تولى منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، ثم عمل في منصب وكيل وزارات المالية، والهجرة والمهجرين، والعمل والشؤون الاجتماعية، والتجارة، والصناعة.

وكذلك تولى السوداني منصب رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية في القاهرة.