نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج قرعة ربع نهائي كأس الملك.. الاتحاد يواجه الشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن صراع تنافسي مثير بين الاتحاد حامل اللقب وضيفه الشباب، في حين سيواجه الأهلي نظيره القادسية، ويستضيف الهلال نظيره الفتح، أما الخلود فسوف يستقبل الخليج على ملعبه في الدور المقبل.

وكان الاتحاد، حامل اللقب، قد واصل مشواره في البطولة بانتصاره على النصر بنتيجة 2-1، في حين هزم الهلال الأخدود بهدف دون ردّ، ونجح الأهلي في تجاوز الباطن بنتيجة 3-0، أما الشباب فقد أخمد مفاجأة قد يحدثها الزلفي وعبر بانتصار ثمين بهدف وحيد دون رد، في وقت مضى فيه الخلود عبر بوابة النجمة، وكسب الخليج نظيره التعاون عن طريق ركلات الترجيح.

وستُقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 28 29 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن يقام الدور نصف النهائي يومي 23 و24 فبراير (شباط) 2026. وجدير بالذكر أن القرعة أقيمت مفتوحة دون مستويات.