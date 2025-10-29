نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آرسنال وبرايتون في كأس الكاراباو.. والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره فريق برايتون اليوم الأربعاء الموافق 29/10/2025 في لقاء قوي وحاسم بينهم بستاد الإمارات ضمن منافسات الدور الرابع من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة آرسنال وبرايتون

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة آرسنال وبرايتون مساء اليوم في تمام الساعة 10:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:45 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وبرايتون

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.