عبدالمقصود: الزمالك تأخر في قرار رحيل فيريرا عن تدريب الفريق

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد عبدالمقصود، مدرب الزمالك السابق، أن تعيين أحمد عبدالرؤوف مديرا فنيا لفريق الزمالك خطوة مهمة في هذا التوقيت.

قال عبدالمقصود في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد صبري: " الزمالك تأخر في قرار رحيل فيريرا عن تدريب الفريق، والمدرب البلجيكي دخل في أزمات مع العديد من لاعبي الفريق وكان يجب أن يحتويهم بدل من الصراعات".

وأضاف: "أحمد عبدالرؤوف يمتلك فكرا فنيا وسنشاهد الزمالك بشكل مختلف معه خلال الفترة المقبلة، وهو يستطيع تحقيق نتائج إيجابية في هذا الوقت القصير".

