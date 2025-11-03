نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة سندرلاند ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيفرتون، مع نظيره فريق سندرلاند، مساء اليوم الإثنين الموافق 3 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة سندرلاند ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة سندرلاند مع نظيره فريق إيفرتون، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق سندرلاند المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد إيفرتون في المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة..

القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وستنقل المباراة عبر قناة beIN Sports 1HD.