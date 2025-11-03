الأولمبي يتغلب ودياً على أهلي صنعاء
فاز المنتخب الوطني الأولمبي في مباراته التجريبية الثانية على فريق أهلي صنعاء بهدفين دون رد، اليوم الاثنين ضمن معسكره التدريبي بالعاصمة صنعاء.
أحرز لاعب الأحمر الأولمبي أحمد بن بريك هدفي المباراة.
وكان المنتخب الأولمبي قد تغلب في مباراته التجريبية الأولى على فريق شعب صنعاء بهدفين نظيفين.
وتأتي هذه اللقاءات التجريبية في إطار المعسكر الإعدادي الداخلي للمنتخب، استعدادًا لخوض بطولة كأس الخليج تحت 23 عاماً التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة (4- 16) ديسمبر القادم.
