الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة بجميع انحاء العالم عن مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات اليوم

كأس السوبر المصري

ضد سيراميكا كليوباترا 5:00.

الزمالك ضد بيراميدز 7:30.

الدوري الأوروبي

شتوتجارت ضد فينورد 10:00.

أستون فيلا ضد مكابي 10:00.
فيكتوريا بلزن ضد فنربخشة 10:00.

روما ضد رينجرز 10:00.

ليون ضد ريال بيتيس 10:00.

بورتو ضد اوترخت 7:45.

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينتس ضد فيورنتينا 7:45.

كريستال بالاس ضد زد الكمار 10:00.

رايو فاليكانو ضد ليخ بوزنان 10:00.

ستراسبورج ضد هاكن 10:00.

كأس العالم تحت 17

السنغال ضد كوستاريكا 5:45.

قطر ضد جنوب إفريقيا 5:45.

الإمارات ضد كرواتيا 5:15.

الأرجنتين ضد تونس 3:30.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا