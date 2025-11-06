نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تابع لحظة بلحظة مباراة الزمالك ضد بيراميدز الليلة في نصف نهائي السوبر المصري 2025 بالإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، والمقرر انطلاقها في السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ملعب آل نهيان بالإمارات، في لقاء ينتظر أن يشهد ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، خاصة مع رغبة كل منهما في خطف بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز سيواجه المنتصر من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا، لتحديد بطل كأس السوبر المصري 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز



يمكن للجماهير متابعة المباراة مجانًا عبر القنوات التالية:

أون تايم سبورت 1 (تردد 11862، استقطاب عمودي، معدل ترميز 27504).

أبوظبي الرياضية 2 (تردد 12226، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6).

دبي الرياضية 1 (تردد 12418، استقطاب أفقي، معدل ترميز 30000، معامل تصحيح الخطأ 3/4).

وتبدأ التغطية التحليلية للمباراة قبل انطلاقها بساعة على قناة أون تايم سبورت، بمشاركة كوكبة من نجوم التحليل الكروي المصري.

خطة تغطية قناة أون تايم سبورت لمباراة الزمالك وبيراميدز



تبدأ قناة أون تايم سبورت 1 تغطيتها الخاصة للمباراة في السادسة والنصف مساء، من خلال استوديو تحليلي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، ويشارك فيه الكباتن حازم إمام وعماد متعب، على أن يتولى عصام عبده مهمة التعليق، وأحمد المسيري كمراسل من أرض الملعب.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري



أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد معروف حكمًا للساحة، يعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى، بينما سيكون الإماراتي زايد النعيمي حكمًا رابعًا، وحسام عزب حكم فيديو، وشريف عبدالله مساعدًا له.

سيناريو المباراة في حالة التعادل



وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سواء السلبي أو الإيجابي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية من كأس السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز مع المنتصر من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي تُقام في التوقيت نفسه مساء اليوم الخميس.

تُذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر عدد من القنوات المفتوحة والمجانية، أبرزها قناة أون سبورت 1، وقناة AD Sports HD 1، وقناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى البث المباشر عبر «يوتيوب» من خلال الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية، مما يُتيح للجماهير متابعة المباراة بسهولة ودون تقطيع عبر منصات متعددة.