نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد عشاق كرة القدم لمتابعة نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025 بين الزمالك وبيراميدز، والذي يُقام على ملعب آل نهيان في أبوظبي بالإمارات. يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطل كأس مصر الموسم الماضي، بينما يشارك بيراميدز بصفته وصيف الدوري وببطاقة دعوة ذهبية، على أن يواجه الفائز من هذه المباراة المنتصر من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2025

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات التالية:

أون سبورت 1

أبوظبي الرياضية 1

دبي الرياضية 1

طرق مشاهدة البث المباشر للقاء

عبر تطبيق أون سبورت المجاني على الهواتف الذكية دون الحاجة لاشتراك.

البث المباشر على قناة أبوظبي الرياضية 1 عبر منصة يوتيوب.

البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة دبي الرياضية.

المعلقون على المباراة

أون سبورت 1: عصام عبده

أبوظبي الرياضية 1: عيسى الحربين

دبي الرياضية 1: عبدالحميد الجسمي

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز



تقام المباراة يوم الخميس 6 نوفمبر 2025 على ملعب هزاع بن زايد، وتبدأ في الأوقات التالية:

الساعة 07:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الساعة 09:30 مساءً بتوقيت أبوظبي

سيناريو المباراة في حالة التعادل



وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، سواء السلبي أو الإيجابي، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق المتأهل إلى المباراة النهائية من كأس السوبر المصري 2025.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة الزمالك وبيراميدز مع المنتصر من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا التي تُقام في التوقيت نفسه مساء اليوم الخميس.

تُذاع مباراة الزمالك وبيراميدز عبر عدد من القنوات المفتوحة والمجانية، أبرزها قناة أون سبورت 1، وقناة AD Sports HD 1، وقناة دبي الرياضية، بالإضافة إلى البث المباشر عبر «يوتيوب» من خلال الحساب الرسمي لقناة أبوظبي الرياضية، مما يُتيح للجماهير متابعة المباراة بسهولة ودون تقطيع عبر منصات متعددة.

قائمة الزمالك في كأس السوبر المصري 2025

يخوض الزمالك البطولة بقائمة قوية تضم ثلاثي حراسة المرمى محمد صبحي، محمد عواد، مهدي سليمان.