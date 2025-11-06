نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025

يقدم موقع «بوابة دوت الخليج» خدمة البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، والتي تُقام على ملعب «هزاع بن زايد» بمدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في لقاء قوي يسعى خلاله الأهلي للحفاظ على لقبه والتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2025



تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا



يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 المصرية، بالإضافة إلى قناتي أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية اللتين تنقلان اللقاء مجانًا للمشاهدين في الوطن العربي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا



من المنتظر أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، محمد شكري.

خط الوسط: مروان عطية، محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار.

تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع أمام الأهلي



حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، أحمد هاني، جاستيس آرثر.

خط الوسط: مروان أوتاكا، أحمد بلحاج، عمرو السولية.

خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، أيمن موكا.

بطولة كأس السوبر المصري 2025



تقام البطولة هذا العام بمشاركة أربعة أندية: الأهلي (بطل الدوري)، الزمالك (بطل الكأس)، سيراميكا كليوباترا (بطل كأس الرابطة)، وبيراميدز (وصيف الدوري).

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، المنتصر من مواجهة الزمالك وبيراميدز في النهائي يوم 9 نوفمبر 2025 على نفس الملعب.

جدول مباريات كأس السوبر المصري 2025

الأهلي × سيراميكا كليوباترا: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 5 مساءً – ملعب هزاع بن زايد.

الزمالك × بيراميدز: الخميس 6 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب آل نهيان.

مباراة تحديد المركز الثالث: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 3:45 عصرًا – ملعب آل نهيان.

النهائي: الأحد 9 نوفمبر، الساعة 7:30 مساءً – ملعب محمد بن زايد في أبوظبي.