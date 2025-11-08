نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. جارية الان دورتموند وهامبورج: قمة مثيرة في البوندسليجا اليوم لحسم النقاط الثلاث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الدوري الألماني، يستضيف هامبورج نظيره بوروسيا دورتموند في مباراة تجمع بين فريق يسعى للنجاة من مراكز المؤخرة وآخر يطمح للمنافسة على القمة.

الفريق صاحب الأرض يعاني من تذبذب في النتائج، إذ سجل 8 أهداف فقط فيما استقبلت شباكه 15 هدفًا، ما يعكس ضعف المنظومة الدفاعية وضرورة تحقيق الفوز اليوم لتفادي الدخول في دوامة الهبوط.

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند، مع نظيره هامبورج، مساء اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل فريق بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الألماني، برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد هامبورج في المركز الثالث عشر في الجدول برصيد 8 نقاط.

تشكيلة بوروسيا دورتموند الرسمية:

حراسة المرمى: جريجور كوبيل

خط الدفاع: فالديمار أنطون – نيكو شلوتيربيك – جوليان رايرسون – دانييل سفينسون

خط الوسط: إيمري تشان – باسكال جروس – ماكسيميليان بيير

خط الهجوم: جوب بيلينجهام – كارني تشوكويميكا – سيرهو غيراسي

ويسعى بوروسيا دورتموند لتحقيق الانتصار لمواصلة مطاردة فرق المقدمة في جدول ترتيب البوندسليجا، بينما يأمل هامبورج في خطف نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الكرة الألمانية في مواجهة يتوقع أن تكون قوية ومليئة بالندية.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد هامبورج في الدوري الألماني

ومن المقرر أن يلتقي فريق بوروسيا دورتموند مع نظيره هامبورج، مساء اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة بوروسيا دورتموند وهامبورج

القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وهامبورج

والجدير بالذكر أن قناة mbc action هي المسئولة عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني، وسيتم بث مباراة بوروسيا دورتموند ضد هامبورج عبر هذه القناة بشكل حصري.

أما بوروسيا دورتموند، فيدخل اللقاء بطموح الحفاظ على سلسلة الانتصارات وتقليص الفارق مع فرق الصدارة، بعدما قدّم أداءً قويًا في الجولات الأخيرة جعله منافسًا جادًا على اللقب.

في المقابل، يأمل هامبورج في استغلال دعم جماهيره على أرضه للعودة إلى سكة الانتصارات واستعادة الثقة المفقودة بعد سلسلة من النتائج السلبية. المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريقين، خاصة في ظل الفارق الكبير في الطموحات بين نادٍ ينافس على البطولة وآخر يقاتل للبقاء.

يدخل بوروسيا دورتموند اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، جمعها من تسع مباريات خاضها حتى الآن وجاءت هذه الحصيلة من: