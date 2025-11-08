نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يورتشيتش: محمود جاد أساسي أمام سيراميكا.. وحراسة مرمى بيراميدز في أمان لعشر سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز أن الحارس مجمود جاد سيشارك أساسيا في مباراة سيراميكا كليوباترا بكأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

ويلتقي بيراميدز مع سيراميكا عصر الأحد في الثالثة إلا الربع بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

أوضح يورتشيتش أن جاد يعتبر جوهرة جديدة أضيفت إلى مجموعة نادي بيراميدز في ظل ما يمتلكه الحارس من إمكانيات رائعة ورغبة وطموح ووجوده مهم وحافز للنجاح ووجوده مع الشناوي وإكرامي وباقي الشباب فإن مستقبل حراسة المرمى بنادي بيراميدز في أمان لعشر سنوات قادمة.