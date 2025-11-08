نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جارية الان.. تابع البث المباشر لمباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره الاتفاق اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 8 من دوري روشن السعودي.

تابع البث المباشر لمباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن السعودي موسم 2025-2026، حيث يتطلع عشاق كرة القدم السعودية والعربية لمتابعة اللقاء المرتقب بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحالية.

تُعد شبكة قنوات ثمانية السعودية الناقل الحصري لجميع فعاليات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ويمكن مشاهدة المباراة مباشرة عبر قناة ثمانية إتش دي بجودة عالية.

نايل سات: التردد 12360، الاستقطاب رأسي، معدل الخطأ 4/3، الترميز 27500

عرب سات: التردد 11919، الاستقطاب أفقي، معدل الخطأ 4/3، الترميز 27500

كما يُمكن متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال منصة شاهد بجودة ممتازة ودون تقطيع، لتوفير تجربة مشاهدة متكاملة لعشاق الدوري السعودي.

تنطلق صافرة البداية اليوم السبت 8 نوفمبر 2025 في تمام الساعة 17:45 بتوقيت القاهرة، والساعة 18:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، في مواجهة ينتظرها الجمهور بحماس كبير.

يحتل فريق الاتفاق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط بعد مرور 7 جولات، بينما يأتي الشباب في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط. ويُعد اللقاء فرصة ذهبية لكلا الفريقين للابتعاد عن مناطق الخطر في مؤخرة الجدول.

الشباب يبحث عن استعادة الثقة أمام جماهيره

يعاني فريق الشباب من فترة صعبة بعد سلسلة من النتائج السلبية في الدوري السعودي، إذ لم يحقق الفوز في آخر خمس مباريات له بالمسابقة، كما فشل في تحقيق أي انتصار في بطولة دوري أبطال الخليج. ويسعى المدرب إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لإنعاش الفريق وتحقيق فوز يعيد الثقة للاعبين والجماهير.

آخر فوز للشباب في الدوري يعود للجولة الثانية.

الفريق لم يسجل سوى 5 أهداف في 7 مباريات.

خط الدفاع تلقى 9 أهداف منذ بداية الموسم.

الاتفاق يطمح لاستغلال غياب ديمبيلي وتحسين نتائجه

على الجانب الآخر، يدخل الاتفاق اللقاء برغبة قوية في كسر سلسلة نتائجه المتواضعة مؤخرًا، حيث فشل في الفوز خلال آخر ثلاث مباريات. ورغم غياب المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي بداعي الإيقاف، يراهن الاتفاق على تألق المصري أحمد حسن كوكا، الذي سجل هدفًا منذ انضمامه للفريق قادمًا من لوهافر الفرنسي.