نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر الثاني ضد الجزائر اليوم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل منتخب مصر الثاني بقيادة المدير الفني حلمي طولان استعداداته الجادة لخوض منافسات كأس العرب 2025، حيث يلاقي نظيره المنتخب الجزائري في مباراة ودية قوية تجمعهما اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر.

وتأتي هذه المواجهة ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني من أجل الوقوف على جاهزية اللاعبين، وتصحيح الأخطاء، والاطمئنان على العناصر الجديدة قبل الدخول في أجواء البطولة الرسمية.

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي هذه المباراة الودية، في أجواء يتطلع خلالها المنتخب المصري إلى استمرار التطور الفني الذي ظهر في اللقاء السابق أمام الجزائر.

وكان المنتخبان قد التقيا يوم الجمعة الماضي في مباراة ودية أولى بينهما، ونجح الفراعنة في تحقيق الفوز بنتيجة 3–2، في مواجهة شهدت ندية كبيرة وأظهرت الكثير من النقاط الإيجابية التي يسعى طولان للبناء عليها خلال المباراة الثانية.

موعد مباراة مصر والجزائر

تنطلق مباراة منتخب مصر والمنتخب الجزائري اليوم الإثنين عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، على أرضية ستاد القاهرة الدولي الذي يستعد لاحتضان المواجهة في حضور جماهيري متوقع، ومع اهتمام إعلامي كبير باعتبارها آخر محطات التحضير قبل انطلاق البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والجزائر

يمكن للجماهير متابعة اللقاء الودي بين مصر والجزائر عبر شاشة شبكة قنوات أون سبورتس المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، حيث سيتم نقل المباراة مباشرة على قناة ON Sports 2 دون أي تشفير. وتوفر القناة تغطية شاملة للقاء قبل وبعد صافرة البداية، إلى جانب تحليل فني يسلط الضوء على أداء المنتخبين خلال المباراة.

