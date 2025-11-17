نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس العين الدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة جديدة في بطولة العين الودية الدولية، حيث يلتقي مع منتخب الرأس الأخضر في اختبار قوي قبل انطلاق بطولة أمم إفريقيا 2025.

ويسعى المنتخب الوطني لتعويض خسارته الماضية أمام أوزبكستان بهدفين دون رد، إلى جانب مواصلة تجهيز العناصر الأساسية والبديلة قبل الاستحقاقات الرسمية المقبلة.

ويخوض الفراعنة اللقاء في أجواء مريحة بعدما ضمن المنتخب التأهل إلى بطولة أمم إفريقيا 2025 وكذلك نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما يمنح الجهاز الفني فرصة لزيادة الانسجام بين اللاعبين وتجربة خيارات جديدة دون ضغوط حسابات النتائج.

أما منتخب الرأس الأخضر، فيدخل المباراة وهو يرغب في تحسين صورته بعد هزيمته الأخيرة أمام المنتخب الإيراني في منافسات البطولة نفسها، مما يجعل المواجهة فرصة مناسبة لطرفي اللقاء للعودة إلى المسار الإيجابي.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر الودية

تقام مباراة مصر والرأس الأخضر الإثنين 17 نوفمبر ضمن منافسات بطولة العين الودية الدولية، وتنطلق في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

