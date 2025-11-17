نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد الرأس الأخضر في كأس العين الدولية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد منتخب مصر الأول لخوض محطة جديدة في بطولة العين الودية الدولية عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر غدًا، في مباراة تكتسب أهمية خاصة للجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

ويعمل المنتخب خلال هذه البطولة على خلق مزيد من الانسجام داخل الفريق، خصوصًا بعد التغييرات التي شهدتها التشكيلة في الفترة الأخيرة.

ودخل الفراعنة البطولة عقب ضمان التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 وكذلك نهائيات كأس العالم 2026، وهو ما سمح للجهاز الفني بالتركيز على تطوير الجوانب التكتيكية دون ضغوط النتائج. ومع ذلك، جاءت الخسارة أمام أوزبكستان لتمنح الفريق دافعًا إضافيًا للظهور بشكل أفضل في اللقاء المقبل.

في المقابل، يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى الظهور بصورة أقوى بعد تعثره أمام إيران، مما يجعل المواجهة القادمة فرصة لكلا المنتخبين لتحسين الأداء وتقديم مباراة قوية قبل انتهاء مشاركتهما في البطولة.

موعد مباراة مصر والرأس الأخضر

تُقام المباراة الإثنين 17 نوفمبر ضمن منافسات بطولة العين الودية الدولية، وتبدأ في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تُنقل المواجهة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة على نايل سات، كما يمكن متابعتها من خلال قناة ON Sports 1 HD المتاحة مجانًا للجمهور المصري.

