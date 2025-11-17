نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الدهب: منتخب مصر لن يذهب بعيدًا في أمم إفريقيا بهذا المستوى في المقال التالي

أبدى محمود أبو الدهب، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، استياءه من الصورة الباهتة التي ظهر بها الفراعنة خلال مواجهتهم أمام منتخب أوزبكستان، والتي انتهت بخسارة المنتخب الوطني بهدفين دون رد، ضمن منافسات نصف نهائي بطولة العين الودية المقامة في الإمارات.

وأكد أبو الدهب، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج «البريمو»، أن المنتخب لم يقدم أي رد فعل حقيقي على مدار شوطي اللقاء، موضحًا أن التشكيل الذي بدأ به المدير الفني حسام حسن لم يكن موفقًا، إضافة إلى الطريقة التي لعب بها الفريق، وهو ما أدى إلى ظهور اللاعبين «خارج الخدمة»، على حد وصفه.

وأشار نجم الأهلي السابق إلى أن مواجهة الرأس الأخضر، المقرر إقامتها مساء اليوم لتحديد المركزين الثالث والرابع، تمثل فرصة لتحسين الصورة بعد الهزيمة الأخيرة، مشددًا على ضرورة معالجة الأخطاء سريعًا قبل الدخول في استحقاقات أقوى.

وأضاف أبو الدهب: «إذا استمر الأداء بهذا الشكل، فمن الصعب المنافسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بالمغرب. الأداء الحالي لا يبشر، وقد يؤدي إلى خروج مبكر من دور المجموعات إذا لم تحدث تغييرات جذرية».

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام كاب فيردي، بينما يلتقي منتخب أوزبكستان نظيره الإيراني في النهائي غدًا.

