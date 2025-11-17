نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم، مع نظيره سلوفاكيا، مساء اليوم الإثنين الموافق 17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

ويستضيف ملعب "ريد بول" مباراة ألمانيا وسلوفاكيا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، مساء اليوم الإثنين.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ألمانيا ضد سلوفاكيا، في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ألمانيا وسلوفاكيا في تصفيات كأس العالم

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة عن إذاعة مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم، وستنقل المباراة عبر قناة bein sports hd 1؛ بصوت المعلق المصري علي محمد علي.

