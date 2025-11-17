نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة كرواتيا ضد مونتينيغرو في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

يواجه منتخب كرواتيا الأول لكرة القدم، نظيره مونتينيغرو، مساء اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025، ضمن منافسات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم.

موعد مباراة كرواتيا ضد مونتينيغرو في تصفيات كأس العالم

ومن المنتظر أن يستضيف ملعب جرادسكي المواجهة القوية التي ستجمع بين منتخب مونتينيغرو ونظيره كرواتيا، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ولم يواجه المنتخب الكرواتي نظيره مونتينيغرو، في مباريات رسمية سوى في مباراة واحدة فقط، وانتهت بفوز كرواتيا.

القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ومونتينيجرو اليوم

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة كرواتيا ومونتينيجرو، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 3HD.

