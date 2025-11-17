نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مصر الثاني يواجه الجزائر للمرة الثانية اليوم في ودية قوية استعدادًا لكأس العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض منتخب مصر الثاني لكرة القدم بقيادة المدرب حلمي طولان، مواجهة ودية جديدة اليوم الاثنين ضد منتخب الجزائر في الرابعة عصرًا على استاد القاهرة الدولي، ضمن سلسلة المباريات التحضيرية قبل انطلاق بطولة كأس العرب 2025 في قطر الشهر المقبل.

ويأتي هذا اللقاء بعد المباراة الأولى التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة 3-2، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة العودة.

الفراعنة يسعون لتعزيز الفوز الأول

شهدت المباراة الودية الأولى إثارة كبيرة، حيث تمكن منتخب الجزائر من افتتاح التسجيل عبر عادل بولبينة في الدقيقة 31، قبل أن يعادل عماد الدين عزي النتيجة لمصر بطريقة غير متوقعة بعد تمريرة عرضية من محمد شريف في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، سجل نسيم الغول هدف التقدم مجددًا للجزائر في الدقيقة 67، لكن رجب نبيل عادل النتيجة مرة أخرى لمصر في الدقيقة 81 بضربة رأس محكمة بعد تمريرة من محمد النني، فيما أحرز حسام حسن هدف الفوز القاتل للفراعنة في الدقيقة 89، ليحسم اللقاء لصالح مصر.

وتأتي مباراة اليوم لتعزيز الروح القتالية للفريق، وتطبيق تكتيكات جديدة، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباراة الأولى، خصوصًا على مستوى الدفاع وتنظيم وسط الملعب والهجوم السريع.

غيابات مؤثرة تواجه الجهاز الفني

يعاني منتخب مصر الثاني من غياب عدد من لاعبي نادي بيراميدز بسبب ارتباط الفريق بمباريات الدوري أمام كهرباء الإسماعيلية وبتروجت مطلع ديسمبر، وهو ما يشكل تحديًا للجهاز الفني الذي اضطر لإعادة ترتيب الصفوف، ومنح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء والشباب لإثبات إمكانياتهم قبل البطولة الرسمية.

ورغم هذه الغيابات، يظهر اللاعبون الحاضرون بمستوى جيد في التدريبات، مع التزام كامل بخطط المدرب ورغبة قوية في تقديم مباراة مشرفة أمام الجزائر.

جلسات فنية مكثفة قبل المباراة

حرص المدرب حلمي طولان على عقد جلسات فنية مع اللاعبين لمراجعة الأخطاء الفنية في المباراة السابقة، مع التركيز على تنظيم الدفاع، والتحرك السريع في وسط الملعب، وتحسين القدرة على استغلال الهجمات المرتدة، بالإضافة إلى تطبيق الضغط العالي منذ البداية على منافسهم الجزائري.

وشدد طولان على أهمية الانضباط والتعاون بين اللاعبين، مؤكدًا أن المباريات الودية لها نفس أهمية المباريات الرسمية من حيث الجاهزية البدنية والذهنية.

التشكيل المتوقع للفراعنة

يتوقع أن يبدأ الجهاز الفني المباراة بالتشكيل التالي:

من المرجح أن يشهد الشوط الثاني مشاركة عدد من اللاعبين البدلاء لاختبار جاهزيتهم، خاصة الشباب، ومنحهم فرصة لكسب الخبرة والمشاركة في المباراة تحت ضغط المنافس.

أهمية المباراة قبل كأس العرب

تعد مباراة اليوم فرصة مهمة لتقييم مستوى منتخب مصر الثاني على جميع الأصعدة، الفنية والبدنية والنفسية، قبل المشاركة في البطولة العربية.

كما تمنح هذه المباراة الجهاز الفني مؤشرات واضحة حول قوة الفريق واستعداداته، وفرصة لتطبيق استراتيجيات جديدة، وتحسين الأداء الهجومي والدفاعي، ومراقبة سرعة انتقال اللاعبين بين الدفاع والهجوم.

الأجواء الجماهيرية والترقب الإعلامي

تشهد المباراة اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا، خصوصًا بعد فوز مصر في اللقاء الأول، حيث شكل الانتصار دفعة معنوية للاعبين.

ويترقب الجمهور أداء الفريق اليوم بحماس، خاصة في استاد القاهرة الدولي، وسط أجواء حماسية من الجماهير التي ترغب في رؤية منتخب مصر الثاني يقدم مباراة قوية قبل البطولة الرسمية.