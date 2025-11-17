نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاف يعتمد استاد برج العرب رسميًا لإستضافة المباريات الأفريقية والدولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم -كاف - رسميا علي عودة استاد برج العرب بالإسكندرية لاستضافة المباريات الأفريقية والدولية خلال الفترة المقبلة.

وتضمن الخطاب المرسل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الاتحاد المصري بعد الزيارة التي قام بها لجنة من الاتحاد الأفريقي واتحاد الكرة، بالموافقة علي استضافة الاستاد مباريات الفئة الثالثة بعد التأكد من استيفاء المتطلبات والاشتراطات التنظيمية والفنية.

