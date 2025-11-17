نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة مصطفى محمد.. تشكيل مصر الرسمي أمام الرأس الأخضر وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حسام حسن مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر عن تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره الرأس الأخضر بعد قليل بستاد هزاع بن زايد وديا ضمن استعداداتهم لخوض مباريات كأس الأمم.

تشكيل مصر أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد هاني، فتوح، ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية، دونجا، محمود صابر.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، عمر مرموش، مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات