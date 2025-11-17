نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنـــا.. القنوات المفتوحة الناقلة لماتش مصر ضد كاب فيردي، اليوم 17-11-2025 في المقال التالي

مباراة منتخب مصر ضد كاب فيردي تُبث عبر قناتي أون تايم سبورتس وأبو ظبي سبورتس.

مباراة مصر ضد كاب فيردي الودية



يلتقي منتخب مصر مع نظيره كاب فيردي في مباراة ودية تجمعهما ضمن منافسات كأس العين الدولية 2025 المقامة في الإمارات. يسعى الفراعنة إلى استعادة توازنهم بعد الخسارة في نصف النهائي أمام أوزبكستان، بينما يتطلع منتخب كاب فيردي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة دولية مهمة.

تاريخ ومناسبة المباراة

تنتمي المباراة إلى بطولة كأس العين الدولية 2025 التي تقام في مدينة العين بالإمارات، بمشاركة أربعة منتخبات: مصر، كاب فيردي، أوزبكستان، وإيران.

تُقام مواجهة مصر وكاب فيردي لتحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة، ما يجعلها مباراة ودية لكنها ذات طابع منافسي.

تُستضيف المباراة ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

توقيت المباراة

المباراة مقرّرة يوم 17 نوفمبر 2025، في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غيابات بارزة في صفوف المنتخب المصري

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عن غياب عدد من اللاعبين الأساسيين للمباراة، منهم:

محمد صلاح، تم استبعاده من اللقاء لمنحه راحة.

أيضًا غياب أحمد سيد زيزو وحمدي فتحي بسبب الإصابات.

فرص المشاركة والتشكيل المتوقع

حسب تقارير صحفية، من المتوقع أن يعود عمر مرموش للتشكيل الأساسي في هذه المباراة، حيث غاب عن بعض المباريات السابقة لأسباب شخصية أو بسبب الإصابة.

غياب عدد من العناصر المهمة قد يعطي الفرصة لبعض البدلاء لإثبات أنفسهم، وهذا مهم جدًا في المباريات الودية التي تُستخدم لاختبار اللاعبين قبل البطولات الرسمية.

سجل المواجهات بين مصر وكاب فيردي

تاريخيًا، التقى المنتخبان عدة مرات في بطولات رسمية وودية.

وفقًا لـ “يلا كورة”، مصر تفوقت في بعض المواجهات، وسبق أن تعادلت المنتخبان في مناسبات متفرقة.

أهمية المباراة من الناحية الاستعدادية

للمصريين، تعتبر المباراة فرصة مهمة لاختبار العناصر والبدلاء قبل بدء مشاركتهم في الاستحقاقات الكبرى مثل كأس الأمم الإفريقية.

أما كاب فيردي، فالمواجهة تمثل تجربة قوية أمام منتخب بمستوى جيد، مما يعزز من جاهزية الفريق لمباريات دولية مستقبلية.



مباراة مصر وكاب فيردي تأتي في توقيت مهم كجزء من استعدادات الفراعنة وتحضيراتهم للبطولات الكبيرة. رغم أنها ودية، إلا أن غياب بعض النجوم لا يقلل من أهميتها لأنها تمنح الفرصة لاختبار البدلاء والوقوف على جاهزية اللاعبين. الجماهير تترقب الأداء الجيد من الفريق المصري، خاصة بعد الخسارة في نصف نهائي كأس العين.