ميلان يحلم بـ ليفاندوفسكي.. طالع التفاصيل

أحمد جودة - القاهرة -

تضع إدارة نادي الميلان عدة لاعبين لتدعيم الفريق بجودة عالية في فترات الانتقالات الشتوية والصيفية المقبلة بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة اليحري.

حلم اليجري مع الميلان

مُستقبل ليفاندوفسكي لا يزال غير محدد، وهناك بالفعل عدة فرق مُهتمة بالنجم البولندي، وفقًا لما أفادت به Mediaset Italia، يحلم ميلان بالتعاقد مع مُهاجم برشلونة العمر ليس عائقًا للفريق الإيطالي، وإذا لم يجدد مع برشلونة، سيحاولون ضمه.

سيتعين على ميلان دراسة كيفية استيعاب راتبه، لكنهم يأملون في تنفيذ صفقة مشابهة لما حدث مع مودريتش مع ليفاندوفسكي.

