يورتشيتش: الفوز على ريفرز يونايتد بداية قوية ودافع مهم للمشوار الأفريقي

أحمد جودة - القاهرة - قال الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن الفوز على ريفرز يونايتد بثلاثية نظيفة كان مهما للغاية في بداية مشوار دور المجموعات ودافع قوي لمواصلة مشوار البطولة بذات القوة، مشددا على أن الفريق كان يواجه مشكلة واضحة في نقص المعلومات عن المنافس ولكن في النهاية كان الفوز والثلاث نقاط.

أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن بيراميدز دخل اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الانتصار ولكن المشكلة التي وضحت في الشوط الأول هي عدم إنهاء الفرص التي أتيحت له خلال هذه الدقائق، ولكن في الشوط الثاني كان رد الفعل قوي من جانب اللاعبين وتسجيل ثلاثة أهداف وتحقيق الفوز والثلاث نقاط.

المدير الفني شدد على أن الفوز مهم للغاية ولكنه لا يعني مطلقا أن الفريق فعل الشيء الكبير في مشوار التأهل ونحن ما نزال في بداية المشوار وأمامنا مباريات مهمة خارج الأرض وكذلك في القاهرة، ونحن نأخذ المشوار خطوة تلو أخرى وهدفنا واضح وهو الحفاظ على اللقب.

أشاد يورتشيتش بالبرازيلي إيفرتون داسيلفا مؤكدا أنه لاعب مهم للغاية وإضافة ولكنه يحتاج فقط للتأقلم خاصة وأنه قادم من ثقافة وكرة وبلد مختلفة وطرق لعب أخرى ويحتاج للوقت، ومقارنته بإبراهيم عادل ظالمة بعض الشيء لأن إبراهيم عادل استمر في بيراميدز لأكثر من ٧ سنوات ويعلم كل شيء عن الفريق والكرة في مصر، وهو بالفعل لاعب عظيم ولكن مع الوقت سيظهر إيفرتون بصورة مختلفة وبأداء أفضل بكثير.