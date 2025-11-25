نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر.. مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم نحو ملعب "ستامفورد بريدج" مساء اليوم الثلاثاء، لمتابعة المباراة المرتقبة بين فريق برشلونة الإسباني ونظيره تشيلسي الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا للموسم 2025-2026.

وتعد هذه المباراة مواجهة حاسمة لكل من الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتعزيز فرصه في التأهل إلى الدور المقبل من البطولة القارية الأعرق على مستوى الأندية الأوروبية.

ترتيب برشلونة وتشيلسي قبل مباراة اليوم

يحتل فريق برشلونة المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 نقاط، بعد تحقيقه انتصارين وتعادل، وتكبده هزيمة واحدة خلال المباريات السابقة.

ويسعى الفريق الإسباني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لتعزيز موقعه في جدول الترتيب ومواصلة المنافسة على التأهل.

على الجانب الآخر، يمتلك تشيلسي الإنجليزي نفس الرصيد من النقاط، حيث حقق انتصارين وتعادل وهزيمة واحدة، ما يجعل مباراة اليوم مواجهة متكافئة من حيث الإمكانيات والنتائج السابقة.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة بالنسبة لبرشلونة، الذي يهدف إلى تعويض إخفاق الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، عندما خرج من الدور نصف النهائي على يد إنتر ميلان الإيطالي.

أهداف برشلونة في مواجهة تشيلسي

يدخل برشلونة مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة، بعد النتائج الجيدة التي حققها في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الفترة الأخيرة.

ويسعى الفريق الكتالوني إلى استكمال سلسلة نتائجه الإيجابية في البطولة الأوروبية، والخروج بنقاط الفوز الثلاث، وهو ما يمنحه دفعة قوية نحو المنافسة على التأهل للمرحلة التالية.

ويعتمد برشلونة في مباراة اليوم على التشكيلة الأساسية التي تضم أبرز نجوم الفريق، وعلى رأسهم روبرت ليفاندوفسكي، الذي يقدم أداءً مميزًا هذا الموسم، إضافة إلى اللاعبين الشبان مثل رافينيا ولامين يامال، الذين يُعدون سلاح الفريق الهجومي لتحقيق أهدافه في المباريات الحاسمة.

تشيلسي يبحث عن الفوز بمعنويات عالية

من جانبه، يدخل تشيلسي مباراة اليوم أمام جماهيره على ملعب "ستامفورد بريدج" بهدف الفوز فقط، مستفيدًا بعامل الأرض والجمهور.

ويأمل الفريق الإنجليزي في الحفاظ على فرصه في التأهل، من خلال تقديم مباراة قوية دفاعيًا وهجوميًا، خاصة وأن أي تعثر قد يقلل من فرصه في المنافسة على المراكز المؤهلة للدور المقبل.

ويعتمد تشيلسي على لاعبيه الأساسيين بقيادة روبرت سانشيز في حراسة المرمى، وريس جيمس وتريفو تشالوبا في خط الدفاع، إلى جانب القوة الهجومية التي يقودها ليام ديلاب، مع دعم خط الوسط من أندري سانتوس وإنزو فيرنانديز وجواو بيدرو.

موعد مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم

ستُقام مباراة برشلونة وتشيلسي اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، على استاد ستامفورد بريدج، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، بينما يُمكن متابعة المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباراة برشلونة وتشيلسي بث مباشر عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدًا من خلال قناة beIN Sports 1 HD، مع التعليق الصوتي المميز للمعلق عصام الشوالي، الذي يعد من أبرز المعلقين في المنطقة العربية ويتميز بأسلوبه التحليلي المميز خلال المباريات الكبرى.

كما يُمكن متابعة المباراة من خلال تطبيقات البث الرقمي التابعة للقناة، مع تغطية شاملة لكل مجريات اللقاء وتحليلات الخبراء قبل وأثناء وبعد المباراة، بالإضافة إلى البث الإخباري للنتائج اللحظية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

من المتوقع أن يعتمد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، على التشكيل التالي في مباراة اليوم:

حراسة المرمى: جوان جارسيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – إريك جارسيا – ب أو كوبارسي – جول كوندي

خط الوسط: فيرمين لوبيز – فرينكي دي يونج – داني أولمو

خط الهجوم: رافينيا – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال

ويعتمد برشلونة على سرعة خط الهجوم واستغلال المساحات خلف دفاع تشيلسي، مع الحرص على السيطرة في وسط الملعب لضمان التحكم في مجريات اللعب.

التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي

من جهته، من المتوقع أن يبدأ إنزو ماريسكا، المدير الفني لتشيلسي، المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس – تريفو تشالوبا – توسين أدارابيويو – مارك كوكوريا

خط الوسط: أندري سانتوس – إنزو فيرنانديز – بيدرو نيتو – جواو بيدرو – جيمي جيتينز

خط الهجوم: ليام ديلاب

ويعتمد تشيلسي على القوة البدنية والدفاعية مع التحولات السريعة للهجوم، مع استغلال عامل الأرض والجمهور للضغط على برشلونة منذ البداية.

متابعة المباراة وتحليلات الخبراء

سيقدم فريق التحليل في قناة بي إن سبورتس تقييمًا شاملًا لأداء اللاعبين خلال المباراة، مع الإشارة إلى نقاط القوة والضعف لكل فريق، وتحليل استراتيجيات اللعب التي قد يتبعها كل مدرب لتحقيق الفوز.

كما سيتم تسليط الضوء على أبرز المواجهات الفردية في الملعب، والتي قد تحسم نتيجة المباراة في أي لحظة.

يُعد اللقاء بين برشلونة وتشيلسي من المباريات النارية التي يجمع فيها التاريخ الكروي الغني لكلا الفريقين، وستكون مباراة اليوم فرصة لعشاق كرة القدم لمتابعة أداء النجوم العالميين في أجواء تنافسية حامية.