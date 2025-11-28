نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر | مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق النادي الأهلي مواجهة جديدة ومهمة خارج الديار، حيث يحل المارد الأحمر ضيفًا على الجيش الملكي المغربي مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال إفريقيا. وتقام المباراة على ملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط وسط اهتمام جماهيري كبير داخل القارة.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم

تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

10:00 مساءً بتوقيت المغرب

وتأتي المواجهة في توقيت حساس قد يساهم في تحديد شكل المنافسة داخل المجموعة، خاصة مع تقارب مستوى الفرق الأربعة.

أهمية المباراة للفريقين

الأهلي

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير الذي حققه في الجولة الأولى على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، ما منحه صدارة المجموعة مبكرًا. ويسعى حامل اللقب لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه تمنحه أريحية في مشوار التأهل.

الجيش الملكي

على الجانب الآخر، يسعى الجيش الملكي لتعويض خسارته في الجولة الماضية أمام يانج أفريكانز التنزاني 0-1، ويأمل في استغلال دعم جماهيره لتحقيق أول نقاطه في دور المجموعات.

تاريخ مواجهات الأهلي والجيش الملكي

ورغم محدودية عدد المواجهات بين الناديين، إلا أن مباراة الليلة تحمل طابعًا خاصًا بسبب حسابات المجموعة ورغبة كل فريق في تعزيز حظوظه مبكرًا. ومن المتوقع حضور جماهيري كبير يمنح اللقاء طابعًا تنافسيًا قويًا.

ترقب كبير من جماهير الأهلي في مصر والوطن العربي، واهتمام واسع من مشجعي الكرة المغربية، لمتابعة مواجهة مرتقبة قد تلعب دورًا مهمًا في مشوار الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.