الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف على تفاصيل حفل افتتاح كأس العرب 2025، حيث تتصدر بطولة كأس العرب قائمة المنافسات الكروية التي تحظى بمتابعة جماهيرية غفيرة في المنطقة، حيث تجمع المنتخبات العربية في مواجهة رياضية تثير اهتمام الملايين من المشاهدين والمتابعين، ومع انطلاق نسخة جديدة من هذه البطولة، يتزايد البحث بشكل ملحوظ عن القنوات التي تمتلك حقوق البث المباشر للمباريات، سواء كانت على القنوات الفضائية المفتوحة أو عبر المنصات الرقمية، وفي هذا المقال، نعرض أبرز القنوات الناقلة لجميع المواجهات، إضافة إلى الخيارات المتاحة للجماهير لمتابعة مجريات البطولة بجودة عالية.

قطر ضد فلسطين.. حفل افتتاح كأس العرب 2025

ينطلق اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العرب 2025 على أرضية استاد البيت المونديالي وسط أجواء احتفالية كبرى ومميزة، حيث يبدأ الحفل عند الساعة 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 5:30 مساء بتوقيت الدوحة، بمشاركة فنية واستعراضات ضخمة تعكس الهوية العربية الأصيلة والروح الرياضية للبطولة، وبعد انتهاء مراسم الافتتاح مباشرة، تُقام مباراة الافتتاح التي تجمع منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور بنظيره منتخب فلسطين، في أولى مواجهات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخبي تونس وسوريا.

قائمة القنوات الناقلة لكأس العرب 2025

تمثل هذه البطولة انطلاقة قوية لنسخة تحمل الكثير من الترقب والحماس، خصوصاً بعد الاهتمام المتزايد بالبطولة منذ حصولها على رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مما يمنح اليوم الافتتاحي أهمية خاصة لدى جميع الجماهير العربية، وتشمل القنوات التي أعلنت نقلها للمباريات ما يلي:

بي إن سبورتس.

قنوات الكأس القطرية.

الكويت الرياضية.

دبي الرياضية.

وأبو ظبي الرياضية.

تردد قنوات beIN Sports على نايل سات

توفر شبكة beIN Sports مجموعة واسعة من القنوات الرياضية عالية الجودة التي تبث أهم الدوريات العالمية والبطولات القارية، ويمكن استقبال القنوات بسهولة عبر ترددها على:

قمر نايل سات، وذلك من خلال إدخال التردد 11013.

أفقي أو 12604 أفقي.

وبمعدل الترميز 27500.

ويفضل ضبط الاستقبال على نظام DVB-S2 لضمان جودة البث HD واستقرار الإشارة بشكل دائم.

تردد قنوات الكأس القطرية

تعد قنوات الكأس القطرية من أبرز القنوات التي تقدم تغطية مميزة لمباريات الكرة القطرية والبطولات الخليجية والآسيوية، ويمكن استقبال باقة الكأس على:

قمر نايل سات عبر التردد 11919.

أفقي.

بمعدل ترميز 27500.

حيث يتميز بث القناة بجودة عالية وصوت واضح، مما يجعلها من القنوات الرياضية الأكثر متابعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.

تردد قناة الكويت الرياضية

تحظى قناة الكويت الرياضية بمتابعة كبيرة داخل دولة الكويت وخارجها، نظراً لتغطيتها الشاملة للدوري الكويتي وباقي المنافسات المحلية، ويمكن استقبال القناة بسهولة عبر:

قمر نايل سات.

من خلال إدخال التردد 11678.

عمودي.

وبمعدل ترميز 27500.

تردد قناة دبي الرياضية

تواصل قناة دبي الرياضية تميزها في تقديم البطولات المحلية والإقليمية، إضافة إلى برامج متنوعة تختص بالشأن الرياضي، ويمكن متابعة القناة عبر التردد على:

نايل سات 11785.

عمودي.

أو التردد البديل 12092.

عمودي.

مع معدل ترميز 27500.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

تعتبر قنوات أبو ظبي الرياضية واحدة من أهم الشبكات الرياضية في المنطقة، حيث تقدم تغطية واسعة لعدد كبير من البطولات العربية والعالمية، ويمكن استقبال باقة القنوات عبر:

نايل سات.

على التردد 12467.

أفقي.

بمعدل ترميز 27500.

أهمية البطولة ورعاية الاتحاد الدولي

تكتسب بطولة كأس العرب أهمية متزايدة بعد انضمامها تحت مظلة ورعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث يعكس هذا التطور رغبة “فيفا” في دعم كرة القدم في المنطقة العربية ورفع مستوى المنافسة، بينما يساعد ذلك المنتخبات المشاركة على الاحتكاك ببعضها البعض، حيث يوفر فرصة للتحضير قبل الاستحقاقات الدولية الأخرى، فيما تساهم هذه الرعاية في زيادة الاهتمام الإعلامي والجماهيري بالبطولة، مما يعزز من قيمتها على الساحة الكروية العالمية.