مباراة تونس وسوريا اليوم لايف في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة الرسمية

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربي، اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025، نحو مباراة منتخب تونس ونظيره السوري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري.

ويشارك منتخب تونس ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبات قطر وفلسطين وسوريا، حيث يسعى "نسور قرطاج" لتحقيق انطلاقة قوية تمنحهم دفعة معنوية في البطولة منذ الجولة الأولى.

موعد مباراة تونس وسوريا اليوم

من المقرر أن تنطلق المباراة في الأوقات التالية:

الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت تونس

الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت السعودية وقطر

الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت سوريا

وتُقام المباراة على ملعب أحمد بن علي، الذي يستوعب حضور جماهيري واسع، ويعد من الملاعب الرئيسية في البطولة بفضل بنيته التحتية المتطورة وتجهيزاته الإعلامية.

القنوات الناقلة لمباراة تونس وسوريا

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات الرسمية لضمان جودة عالية وبث قانوني:

beIN SPORTS HD

beIN Xtra 1

قناة الكأس 2

أبو ظبي الرياضية

دبي الرياضية

وتُعد هذه القنوات المصدر الرسمي لبث مباريات كأس العرب 2025، ويُنصح بعدم الاعتماد على الروابط غير الرسمية لتفادي مشاكل جودة البث أو الحقوق القانونية.

التعليق والتحليل الفني

أعلنت قناة الكأس القطرية عن إسناد مهمة التعليق على المباراة إلى الثنائي خالد الغول وسعود الحريري، المعروفين بتحليلهما الفني الدقيق وأساليب التعليق الحماسية التي تضيف للمتابعين متعة كبيرة أثناء المشاهدة.

كما يُقدم المعلقان تحليلات حول أداء اللاعبين وخطط المدربين، مع تسليط الضوء على التشكيلات والاستراتيجيات التكتيكية المتوقعة لكل منتخب.

أهمية المباراة للطرفين

تشكل مواجهة تونس وسوريا مفتاح الانطلاقة المثالية لكل فريق ضمن المجموعة الأولى، حيث يسعى منتخب تونس إلى التأكيد على طموحه في المنافسة على لقب البطولة، فيما يعتمد المنتخب السوري على اللعب الجماعي والضغط الهجومي لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية في المباريات القادمة.

سجل مشاركة تونس في كأس العرب

تعد نسخة 2025 هي الثالثة التي يشارك فيها المنتخب التونسي، بعد مشاركته في نسختي 1998 و2021.

ويطمح "نسور قرطاج" لتجاوز الأداء السابق وتحقيق أفضل النتائج في النسخة الحالية، مع الاستفادة من الخبرات السابقة للأجيال الحالية من اللاعبين.

خطة متابعة المباراة

ينصح عشاق كرة القدم بمتابعة المباراة عبر القنوات الرسمية المذكورة أعلاه لتجنب أي انقطاع في البث، كما يمكن متابعة التحديثات الحية للنتيجة عبر المنصات الرسمية للبطولة وصفحات القنوات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعد مباراة اليوم البداية الرسمية لدور المجموعات، وستحدد نتائجها جزءًا مهمًا من ترتيب المجموعة الأولى وفرص كل منتخب في التأهل إلى الدور التالي.