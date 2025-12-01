نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف.. شوف دلوقتي دون تقطيع مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025.. مواجهة قوية تترقبها الجماهير العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة تونس وسوريا في كأس العرب 2025.. مواجهة قوية تترقبها الجماهير العربية

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى استاد أحمد بن علي في قطر لمتابعة المواجهة المثيرة بين تونس وسوريا، ضمن منافسات كأس العرب 2025، في مباراة تحمل الكثير من الندية والطموحات لكلا المنتخبين.

حيث يدخل المنتخب التونسي البطولة برغبة واضحة في تعويض خسارته في نهائي النسخة الماضية أمام الجزائر، تحت قيادة المدرب سامي الطرابلسي، وبمعنويات مرتفعة بعد التأهل إلى كأس العالم 2026. ورغم غياب بعض العناصر الأساسية، فإن نسور قرطاج يسعون لبدء مشوارهم بقوة.

أما المنتخب السوري، بقيادة المدرب الإسباني خوسيه لانا، فيخوض البطولة بثقة كبيرة بعد تغلبه على جنوب السودان 2-0 في مباراة الملحق وحجزه مقعدًا في دور المجموعات. وقدّم نسور قاسيون مستويات مميزة خلال العام الماضي، تعرضوا خلاله لهزيمة واحدة فقط.

حيث تحمل المباراة إثارة إضافية عند النظر إلى السجل التاريخي بين الفريقين، حيث التقى المنتخبان 11 مرة، فازت تونس في 5 مواجهات وسوريا في 4، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

القنوات الناقلة

• أبوظبي الرياضية HD1

• دبي الرياضية

• بي إن سبورتس

• الكويت الرياضية

• الكأس HD1

طرق متابعة البث المباشر

• أبوظبي HD1 عبر يوتيوب

• دبي الرياضية عبر الموقع الرسمي

• بي إن سبورتس عبر يوتيوب

• الكأس HD1 عبر منصة شوف

• منصة شاشا

المعلقون

• أبوظبي HD1: عامر عبدالله

• دبي الرياضية: رؤوف خليف

• بي إن سبورتس: أحمد البلوشي

• الكويت الرياضية: إبراهيم الشال

• الكأس HD1: خالد الغول وسعود الحريري

• منصة شاشا: علي دراج

اما عن موعد مباراة تونس وسوريا

تقام المباراة يوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 على استاد أحمد بن علي، في الأوقات التالية:

3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة

4:00 عصرًا بتوقيت مكة المكرمة

5:00 مساءً بتوقيت أبوظبي