 مدرب الفراعنة: معنويات صلاح عالية وسيعود أقوى

الرياض - كتبت رنا صلاح - أكّد مدرب المنتخب المصري لكرة القدم حسام حسن، الأحد في مؤتمر صحافي عشية مواجهة زمبابوي في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا، أن معنويات قائد الفراعنة ونجم ليفربول الانكليزي محمد صلاح "عالية وسيعود أقوى".

وقال حسن"معنويات صلاح في التدريبات عالية جدا وكأنه في أول بداياته مع المنتخب وأنا أرى أنه سيقدم بطولة كبيرة مع منتخب بلاده".

واضاف "أشعر أن لديه حافزا كبيرا جدا جدا. صلاح أيقونة وسيظل كذلك، هو من أفضل اللاعبين في العالم وأنا اسانده في كل ما يفعله" في إشارة إلى خلافه مع مدربه الهولندي في ليفربول أرنه سلوت.

دخل صلاح في مع صدام سلوت بعدما أبقاه الأخير على مقاعد البدلاء في 3 مباريات متتالية، فخرج قائد مصر في تصريحات عقب التعادل مع ليدز يونايتد قال فيها ان علاقته بمدربه تبدو مقطوعة، وأنه يشعر بأن النادي ألقى به "تحت الحافلة" وحمّله مسؤولية النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

واصل سلوت استبعاد صلاح بعدما سافر من دونه الى إيطاليا لملاقاة انتر ميلان في الجولة السادسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعيده الى القائمة حيث شارك بديلا في الفوز على برايتون 2-0 في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنكليزي وصنع الهدف الثاني لصاحب ثنائية الفوز الدولي أوغو إيكيتيكيه.

وتابع حسن "لا أعتبر ما حدث له أزمة، هي أمور تحصل عادة بين اللاعبين والإدارة الفنية، كان هناك تواصل معه عبر الهاتف منذ البداية وجلست معه عندما التحق بمعسكر المنتخب، تركيزه منصب كليا على البطولة".

وأوضح حسن أن "صلاح كلما تراجع مستواه مع فريقه (ليفربول) يستعيد قوته مع المنتخب ويصبح أفضل من الأول سواء بالمساهمة في التسجيل او هز الشباك، وبعد ذلك يعود الى فريقه أكثر قوة".

وأردف قائلا "هو بحاجة الى الفوز بالكأس من خلال مساعدتنا ومساعدة نفسه".

وحظي صلاح بدعم نجوم مصر السابقين معبرين عن ثقتهم في قدرته صلاح على العودة وتقديم مستواه المعهود في المغرب.