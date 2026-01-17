رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البِيض
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل علي سالم البِيض -نائب رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق- بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.
وأشار رئيس المؤتمر إلى أن البِيض كان له شرف الإسهام في توقيع اتفاق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، ويكفيه فخراً أنه -وبغض النظر عن التطوُّرات التي حدثت بعد ذلك وقضاء بقية حياته خارج اليمن- ظل متمسّكاً بهويته اليمنية، ومنادياً اليمنيين بالمحافظة على الوحدة اليمنية مهما كانت خلافاتهم.
وعبَّر أبوراس في برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد هاني وعمرو وبقية أفراد الأسرة الكريمة، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص تعازيه وعميق مواساته برحيل الفقيد البِيض.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وأهله وكل ذويه الصبر والسلوان..
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البِيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.