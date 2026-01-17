أخبار اليمن : وفاة السياسي علي سالم البيض

وفاة السياسي علي سالم البيضتوفي اليوم السبت السياسي اليمني البارز علي سالم البيض رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، ونائب رئيس الجمهورية اليمنية عن عمر ناهز الـ87 عاماً.

ويعد البيض واحداً من أبرز الشخصيات السياسية اليمنية حيث أسهم في إعادة تحقيق الوحدة اليمنية بتوقعيه اتفاق قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م مع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، قبل أن يعود ويعلن الانفصال في عام 1994م، ليخرج بعدها من اليمن الى سلطنة عمان ويبتعد منذ ذلك الحين عن المشهد العام ويعيش في عزلة سياسية خارج اليمن حتى وفاته.

الجدير بالذكر ان علي سالم البيض من مواليد عام 1939 في قرية معبر مديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت حيث تلقى تعليمه الابتدائي والمتوسط فيها،انتمى مبكراً إلى حركة القوميين العرب وكان من الشخصيات الأساسية في تنظيم الجبهة القومية، فتولى قيادة العمل العسكري في المنطقة الشرقية، «حضرموت – المهرة» ضد الاحتلال البريطاني. تلقى عدداً من الدورات العسكرية في القاهرة في الستينيات. كما كان له موقف معارض بشدة ضد الدمج بين القومية وجبهة التحرير (واجهتا المستعمر معاً وفق وجهة نظر مختلفة في فلسفة الثورة والكفاح المسلح لتتقاتلا في فترة لاحقة)، وأعلن انسحابه من تنظيم الجبهة القومية وتشكيل تنظيم بديل اسمه الجبهة الشعبية لتحرير حضرموت. وبفشل الدمج عاد إلى تنظيمه الأم مع مجموعته التي انتزعها.

وشغل موقع نائب عن شؤون الجيش والأمن في ما كان يسمى بالحكومة المؤقتة قبل يوم الاستقلال، كما تولى منصب وزير الدفاع في أول حكومة في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بعد الاستقلال وذلك حتى عام 1969. وتقلد أكثر من منصب حكومي في مرحلة ما بعد حركة 22 يونيو 1969.. ظل عضواً للمكتب السياسي للجبهة القومية ثم الحزب الاشتراكي.

وكان أحد الناجين من مذبحة 13 يناير عام 1989م الشهيرة في جنوب الوطن وانفرد بعدها بالسلطة واصبح رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ،ثم نائبا لرئيس الجمهورية اليمنية عقب إعادة تحقيق الوحدة.