الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، اعتراض إسرائيل على تركيبة لجنة التكنوقراط الفلسطينية المكلفة بإدارة قطاع غزة، معتبرًا أن الإعلان عن الإدارة الفلسطينية الانتقالية جرى دون تنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي.

إسرائيل تعترض على لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الولايات المتحدة لم تنسق مع إسرائيل بشأن إعلان هذه الإدارة، مشيرًا إلى أن الخطوة تتعارض مع السياسة الإسرائيلية المعلنة حيال مستقبل إدارة قطاع غزة.

وأضاف البيان أن إسرائيل ستبحث هذه المسألة مع وزير الخارجية الأميركي.