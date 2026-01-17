يونايتد يلدغ جاره بثنائية
استطاع مانشستر يونايتد الفوز على جاره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين مساء اليوم في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
سجل هدفي يونايتد كل من برايان مبويمو (65) وباتريك دورجو (76).
ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، محققًا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني.
في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 43 نقطة في المركز الثاني، متلقيًا خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في أربع.
وهذه هي أول مباراة لمايكل كاريك في قيادة الفريق، منذ استلامه المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم، يوم الثلاثاء الماضي، خلفًا لروبن أموريم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يونايتد يلدغ جاره بثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.