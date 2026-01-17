يونايتد يلدغ جاره بثنائية

يونايتد يلدغ جاره بثنائيةاستطاع مانشستر يونايتد الفوز على جاره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين مساء اليوم في افتتاح الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل هدفي يونايتد كل من برايان مبويمو (65) وباتريك دورجو (76).

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع مؤقتًا، محققًا انتصاره التاسع في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في ثماني.

في المقابل، توقف رصيد مانشستر سيتي عند 43 نقطة في المركز الثاني، متلقيًا خسارته الخامسة في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في أربع.

وهذه هي أول مباراة لمايكل كاريك في قيادة الفريق، منذ استلامه المهمة بشكل مؤقت لنهاية الموسم، يوم الثلاثاء الماضي، خلفًا لروبن أموريم.