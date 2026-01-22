الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن اتحاد كرة القدم عن بدء المرحلة الأولى من الاختبارات الفنية للكشف عن المواهب للناشئات مواليد 2010 و 2011 و 2012، بإشراف مدربة المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17 لونا المصري والجهاز الفني المعاون.

209 لاعبات يشاركن في اختبار الانضمام لمنتخبات الناشئات

وجرى تقسيم اللاعبات على عدة مجموعات ضمن 3 مراحل من الاختبارات الأولية، حيث يشارك في الاختبارات 209 لاعبات، منهن لم يسبق لهن تمثيل المنتخبات الوطنية إلى جانب لاعبات المنتخب الوطني النسوي تحت سن 17.



وتأتي الاختبارات في إطار خطة التطوير التي وضعها الاتحاد الأردني لكرة القدم للكشف عن المواهب الناشئة، وتتضمن برامج تدريبية مكثفة ومباريات ودية محلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمتابعة المستمرة للاعبات من قبل كوادر المنتخبات الوطنية النسوية، لاستقطاب أي لاعبة تبرز على مدار العام للانضمام للمنتخب، بهدف بلوغ الجاهزية المطلوبة قبيل بطولة غرب آسيا للناشئات والتصفيات الآسيوية في تشرين الأول المقبل.



ويحرص اتحاد الكرة على الاهتمام بالفئات العمرية، في إطار تطلعاته الهادفة لصقل المواهب وتنميتهم بدنيا وفنيا وذهنيا، وتعزيز الخبرة لديهم من خلال سلسلة من المواجهات والتجمعات المحلية والخارجية.