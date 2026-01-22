باقة متنوعة من الأعمال الكوميدية.. تردد قناة أبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 05:27 مساءً - قناة أبل كوميدي من القنوات الترفيهية التي تقدم محتوى كوميدي متنوع يناسب جميع أفراد الأسرة، حيث تعرض مسلسلات ومقاطع وبرامج خفيفة تعتمد على الكوميديا والضحك، ما جعلها خيار مفضل لدى عدد كبير من المشاهدين.

تردد قناة أبل كوميدي على النايل سات:

التردد: 11179.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

كما يتم تنزيل القناة على التلفزيون عن طريق فتح قائمة الإعدادات من الريموت كنترول من ثم النقر على زر إدخال تردد جديد وتحديد القمر الصناعي النايل سات، بعد ذلك يتم كتابة بيانات التردد والنقر على بحث، وعند ظهور القناة يتم النقر على حفظ.