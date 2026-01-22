إخلاء سبيل طبيب العظام المتهم بالتحرش بسيدة فى عيادته بالدقى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 05:28 مساءً -

قررت نيابة شمال الجيزة، اخلاء سبيل طبيب عظام بتهمة التحرش بسيدة داخل عيادته بالدقى.

وأنكر طبيب عظام شهير، متهم بالتحرش بسيدة، الاتهام المنسوب إليه، عقب القبض عليه في الدقي، وأكد أن اتهام السيدة له غير صحيح، وأنه اعتاد إجراء جلسات طبية للمرضى، ولم يتم توجيه أي اتهامات مشينة له سابقا.

من جانبها بدأت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، التحقيق مع المتهم، عقب إحالته إليها، والاستماع لأقوال مقدمة البلاغ.

واستمع رجال المباحث بقسم شرطة الدقي، لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات اتهام طبيب عظام شهير بالتحرش بسيدة داخل عيادته بالدقي، كما تم الاستماع لأقوال العاملين بالعيادة، وفحص كاميرات المراقبة.

اتهام طبيب بالتحرش بسيدة

ورد بلاغ للمقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي، يفيد اتهامها طبيبا بالتحرش، وذكرت أن المتهم طبيب عظام شهير تحرش بها، داخل عيادته.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.