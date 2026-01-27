بعد أنباء توقيعه للأهلي رسميًا.. قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن نجم الفريق

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أزمة الظهير الأيسر المغربي محمود بنتايج مع نادي الزمالك تطورًا مهمًا خلال الساعات الماضية يقرب الطرفين من إنهاء الخلاف الذي تسبب في غياب اللاعب بعد إقدامه على فسخ تعاقده من طرف واحد.

وكان بنتايج قد فاجأ إدارة الزمالك بقرار فسخ العقد مبررًا خطوته بتأخر حصوله على مستحقاته المالية إلى جانب عدم سداد مستحقات وكيله الأمر الذي دفعه لتقديم إنذار رسمي للنادي.

في المقابل رد نادي الزمالك عبر بيان رسمي أكد خلاله التزامه بسداد مستحقات اللاعب مشددًا على عدم أحقية بنتايج في فسخ التعاقد من جانب واحد ما صعّد الأزمة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

وخلال الأزمة ترددت أنباء عن دخول نادي بيراميدز في الصورة وإبداء رغبته في التعاقد مع اللاعب المغربي خاصة في ظل إصابة محمد حمدي لاعب الفريق أثناء مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة أن مجلس الإدارة أودع بالفعل جزءًا من المستحقات المتأخرة في حساب اللاعب في خطوة تهدف إلى احتواء الأزمة.

وأوضح المصدر أن عدة جلسات عُقدت خلال الساعات الماضية بين ممثلي النادي واللاعب تم خلالها الاتفاق على سداد باقي مستحقات وكيل بنتايج خلال 48 ساعة كحد أقصى.

ومن المنتظر أن يعود محمود بنتايج للمشاركة في تدريبات الفريق بشكل طبيعي فور الانتهاء من سداد المستحقات ليُسدل الستار على واحدة من أبرز أزمات الزمالك في الفترة الأخيرة.