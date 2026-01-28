البرازيل تعتزم استضافة كأس العالم للأندية 2029

البرازيل تعتزم استضافة كأس العالم للأندية 2029قال سمير شاود رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن بلاده تعتزم الترشح لاستضافة كأس العالم للأندية 2029، وذلك عقب اجتماع بين رئيس البلاد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا وجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا).

جاء هذا الإعلان بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بلاناوتو في برازيليا، والذي شهد وجود وزير الرياضة أندريه فوفوكا ومدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي.

وقال شاود لوكالة الأنباء البرازيلية الرسمية "نعتقد أن البرازيل قادرة على استضافة هذا الحدث الكبير، لكن الأمر يتطلب الكثير من المناقشات والتعديلات. ومع ذلك، ستقدم البرازيل بالفعل ملفها لاستضافة مونديال 2029".

ولم يفتح الفيفا بعد باب تقديم العطاءات لبطولة 2029. وأقيمت أول نسخة موسعة من بطولة كأس العالم للأندية العام الماضي في الولايات المتحدة، وتوج تشيلسي بطلا لها. ومن المتوقع أن تتقدم إسبانيا والمغرب وقطر بعروض منافسة.

وفي حين أن إسبانيا والمغرب، بالإضافة إلى البرتغال، سيستضيفون تنظيم كأس العالم 2030، فإن اختيار المضيفين لكأس العالم للأندية يتم بشكل مستقل. ويمثل هذا خروجا عن النهج السابق، إذ كان يُسند تنظيم بطولات مثل كأس القارات للدول المستضيفة لكأس العالم، لتكون بمثابة اختبار لمعرفة مدى الجاهزية لاستضافة البطولة الكبرى.

وتزامنت زيارة إنفانتينو إلى البرازيل مع الفعاليات المتعلقة بكأس العالم للسيدات 2027، والتي ستستضيفها البرازيل للمرة الأولى. وكشف الفيفا يوم الأحد عن العلامة التجارية الرسمية للحدث، الذي سيضم 32 فريقا يتنافسون بين شهري يونيو حزيران ويوليو تموز.

(رويترز)