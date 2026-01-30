الرياض - كتبت رنا صلاح - تأهلت ثمانية أندية إلى دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي “يوروبا ليج” بعد ختام منافسات دور المجموعات، حيث تصدر فريق ليون الفرنسي المجموعة بعد انتصاره العريض على باوك اليوناني بواقع أربعة أهداف مقابل هدفين. بينما تمكن فريق روما الإيطالي من انتزاع البطاقة الأخيرة مع تأخره أمام باناثينايكوس اليوناني، الذي تعادل معه في الدقيقة الثمانين بفضل الهدف الذي سجله اللاعب البولندي يان زيولكوفسكي.

فرِق الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» تحتفل بتأهل ليون للصدارة ورجوع روما في اللحظات الأخيرة

نتائج مهمة في الجولة الأخيرة

شهدت الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لحظات حاسمة، حيث تمكن أستون فيلا من تحقيق الفوز على سالزبورج النمساوي في مباراة مثيرة انتهت 3-2. هذا الانتصار ضمن لهم المركز الثاني في المجموعة، في حين تأهل ميدتيلاند الدنماركي بعد انتصاره على دينامو زغرب الكرواتي بنتيجة 2-0.

فرق أخرى تتأهل

انضمت أندية مثل ريال بيتيس وبورتو وبراجا وفرايبورج إلى الأندية المتأهلة، حيث حقق بيتيس فوزاً على فينورد الهولندي بهدفين مقابل هدف. في المقابل، حقق بورتو انتصاراً كبيراً على رينجرز الإسكتلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

روما يضمن التأهل بشق الأنفس

حقق روما الإيطالي نتيجة متأخرة ضد باناثينايكوس، رغم أن الفريق لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الخامسة عشرة بعد طرد المدافع جانلوكا مانسيني. لكن الهدف المتأخر منحهم أمل التأهل المستمر، في وقت كان فيه بولونيا قريباً من التأهل، إلا أن تعادل روما كلفه ذلك.

مفاجآت في الفرق الوداعة

في ظل هذه النتائج، ودعت عدة فرق البطولة بشكل مفاجئ مثل شتورم جراتس النمساوي وفينورد روتردام الهولندي. وذلك بعد أن سجلت نتائج غير متوقعة وضعت الفرق في مراكز متأخرة.