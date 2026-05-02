أمن أسوان يضبط سائق بحوزته 900 لتر سولارتمهيداً لبيعها بالسوق السوداء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 04:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، قيام سائق مقيم بدائرة مركز شرطة كوم أمبو، بتجميع وحجب المواد البترولية بإستخدام سيارة ربع نقل بقصد الإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال إستقلاله السيارة قيادته مُحمل عليها 900 لتر مواد بترولية "سولار"، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد البترولية، وتحصله على الكمية المضبوطة من خلال تجميعها من عدة محطات وقود بمحافظات الوجه القبلى، وذلك لإعادة بيعها بسعر أزيد من المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.