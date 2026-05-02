كامل أبو علي يعلن عدم استمراره فى رئاسة النادي المصري لفترة جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 مايو 2026 04:24 مساءً - أعلن كامل أبو علي ، رئيس النادي المصري البورسعيدي، عدم استمراره فى منصبه خلال المرحلة المقبلة، مرجعًا قراره إلى عدم الانتهاء من مشروع إنشاء استاد النادي الجديد حتى الآن.

وخلال جولته التفقدية داخل الاستاد ، أوضح أبو علي، فى تصريحات صحفية، أنه فضّل عدم الترشح لفترة جديدة، فى ظل استمرار تأخر أعمال البناء، مشيرًا إلى أن المشروع لم يكتمل رغم مرور أربع سنوات على انطلاقه.

وأكد رئيس النادي المصري أن غياب ملعب ثابت للفريق يؤثر بشكل مباشر على استقراره الفني، حيث يضطر الفريق للتنقل المستمر وخوض مبارياته في ملاعب مختلفة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء والنتائج.

وأضاف أن الفريق كان من الممكن أن يحتل مركزًا أفضل في جدول ترتيب الدوري خلال الموسم الجاري حال توافر الاستقرار، مشددًا على أن الاستمرار في هذا الوضع يعيق تطور الفريق ويؤثر على طموحات جماهيره.

واجتمع كامل أبو علي، رئيس النادي المصري ، بمجلس الإدارة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالنادي البورسعيدي، أبرزها مشروع الاستاد الجديد، وكذلك فريق الكرة، واللاعبين المقرر تجديد عقودهم قبل نهايتها بنهاية الموسم الجاري، وذلك على هامش تواجده مؤخراً ببورسعيد.

من جانبه، قرر عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء الثلاثاء المقبل، ببورفؤاد استعدادًا لمباراته بالجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري نايل والتي تجمعه بنظيره فريق الأهلي.