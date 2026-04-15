برشلونة وليفربول يودعان الأبطال
ودع برشلونة وليفربول دوري أبطال أوروبا بشكل رسمي عقب الخسارة في مجموع المباراتين أمام أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان على التوالي.
ونجح برشلونة في الفوز في إياب ربع النهائي بهدفين مقابل هدف إلا أن خسارته بهدفين دون رد في الذهاب تسببت في توديعه البطولة.
فيما خسر ليفربول بنفس نتيجة الذهاب بهدفين دون رد ليودع البطولة وتكون هذه المباراة هي الأخيرة للدولي المصري محمد صلاح وزميله بالفريق أندرو روبرتسون مع الريدز في دوري أبطال أوروبا.
بهذه النتائج ينتظر فريق باريس سان جيرمان الفريق الفائز من مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، فيما ينتظر أتلتيكو مدريد الفريق الفائز من مباراة آرسنال وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.
