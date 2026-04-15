سفاري القابضة: السوق المصرية محور رئيسي لاستثماراتنا وندرس التوسع إقليميًا

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 15 أبريل 2026 04:14 صباحاً - فاطمة أبو زيد_ قال علي بن صالح الصقري، المدير التنفيذي لشركة “الضيافة الرائدة” التابعة لمجموعة سفاري القابضة، إنها انتهت بالفعل من تشغيل أول فروع سلسلة تشاك إي تشيز في مصر داخل رويال بارك مول، موضحًا أنه جارٍ العمل حاليًا على إطلاق 7 فروع جديدة ضمن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم، على أن يتم البدء فورًا في اختيار المواقع وتحديدها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف الصقري، على هامش إطلاق علامة Chuck E. Cheese في مصر كمنصة ترفيهية عائلية كبيرة، أن الشركة سوف تعلن عن تفاصيل المواقع أو الأراضي المنتظر الاستحواذ عليها في الوقت المناسب، نظرًا لوجود مفاوضات جارية لا يمكن الإفصاح عنها قبل التوقيع الرسمي، مؤكدًا أن هناك مواقع مهمة تم تحديدها مبدئيًا.

وأوضح صعوبة الكشف عن حجم الاستثمار الكلي حتى الآن، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على وجود رأس مال مخصص داخل الـ GP الجديد، وأن الخطة الاستثمارية كبيرة وسيتم الإعلان عنها لاحقًا، كما أن أي تطورات في أسعار النفط أو الظروف العالمية قد تغيّر مسارات الاستثمار.

وتابع أن دخول الشركة إلى قطاع الترفيه والأغذية والمشروبات في مصر يُعد المجال الثالث لأنشطتها داخل البلاد، بعد القطاع العقاري وقطاع التكنولوجيا IT، مشيرًا إلى أن السوق المصري ليس جديدًا على المجموعة التي تمتلك بالفعل شركات واستثمارات قائمة منذ سنوات.

وقال إن الشركة تدرس أيضًا فرص التوسع في أسواق إفريقية وعربية أخرى، بعضها تم التوقيع عليه بالفعل، بينما لا يزال البعض الآخر قيد الدراسة، مضيفًا أن الإفصاح عن هذه الأسواق مرتبط باستكمال الإجراءات الرسمية.

وأكد أن أي خطط للتوسع في القطاع الطبي داخل مصر لا تزال تحت النظر، مع الإشارة إلى أن المجموعة تمتلك بالفعل استثمارات طبية في الخليج، مشددًا على أهمية السوق المصرية.

وقال إن الخطط الاستثمارية للشركة تفترض سيناريوهات عودة الأوضاع الاقتصادية العالمية إلى الاستقرار خلال الفترة المقبلة.

