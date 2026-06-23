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فرنسا تتخطى العراق وتبلغ الدور الثاني

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فرنسا تتخطى العراق وتبلغ الدور الثاني

فرنسا تتخطى العراق وتبلغ الدور الثاني

دوت الخليج -
فرنسا تتخطى العراق وتبلغ الدور الثاني
تأهل منتخب فرنسا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عقب فوزه 3 - صفر على العراق مساء الاثنين في مباراة تأخر شوطها الثاني لمدة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتقدمت فرنسا عبر كيليان مبابي في الدقيقة 14، وبعد ذلك تأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة ساعتين عن موعده المحدد، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، لتصبح هذه هي أول حالة توقف لمباراة في المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعاد مبابي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 ليتساوى مع ميروسلاف كلوزه ثاني هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفاً، وبفارق هدفين عن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر.

وتكفل عثمان ديمبيلي بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق في النسخة الحالية للمونديال.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة، ويضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع بلا رصيد.

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محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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