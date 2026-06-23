أخبار اليمن : النرويج تفوز على السنغال وتتأهل إلى دور الـ 32 بكأس العالم

النرويج تفوز على السنغال وتتأهل إلى دور الـ 32 بكأس العالم
فاز منتخب النرويج على نظيره السنغالي بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.وأقيمت المباراة على ملعب نيويورك في نيوجيرسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة بكأس العالم.
وأحرز الهدف الأول للنرويج ماركوس هولمجرين بيدرسن في الدقيقة 43، من خطأ دفاعي صارخ للسنغال، قبل أن يضيف إيرلينج هالاند الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 48 و58.
بينما أحرز هدفي المنتخب السنغالي في المباراة، اللاعب إسماعيلا سار في الدقيقتين 53، و93.
وبهذا الفوز، ضمن المنتخب النرويجي تأهله إلى دور الـ 32 من المسابقة بعدما جمع 6 نقاط من فوزين.
وكان منتخب فرنسا تغلب على نظيره العراقي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب فيلادلفيا، ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
واعتلى المنتخب الفرنسي صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن النرويج صاحبة المركز الثاني.
على الجانب الآخر يتذيل منتخبا السنغال والعراق ترتيب المجموعة بلا نقاط لأي منهما.وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، كأس العالم 2026، مع المكسيك، وكندا، بمشاركة 48 منتخبًا، لأول مرة في تاريخ البطولة، خلال الفترة من 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل.
المصدر _يلا كورة
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